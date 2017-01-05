عميد كلية التعليم الصناعى بسوهاج يكرم الطلاب المتميزين

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور احمد عبد الرحيم فرغلي عميد كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج اليوم عدد من الطلاب المتميزين والحاصلين علي مراكز علي مستوي الجامعه بانشطة رعاية الشباب المختلفة.

وحصلت الكلية خلال الفصل الدراسي الاول علي العديد من المراكز، منها حصول الطالب ماهر السيد رزق علي المركز الاول والثاني في مسابقتي السباحة 50 و100 متر.

واستطاع فريق الكلية من حصد المركز الثالث فى كرة السله، اما في مسابقة دوري المعلومات فقد حصل فريق الكلية والذي يضم محمد جاد قاسم ومحمود صلاح عبد الفتاح، واحمد ابراهيم محمد علي المركز الثالث إضافة لتكريم فريق المسرحية لحصوله علي مركز متميز.