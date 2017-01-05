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اختتام دورى المصالح الحكومية بالبحيرة بإستاد دمنهور

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اختتام دورى المصالح الحكومية بالبحيرة بإستاد دمنهور اختتام دورى المصالح الحكومية بالبحيرة بإستاد دمنهور

>البحيرة - ناصرجودة - جمال أبو الفضل

شهدت المهندسة ناديه عبده نائب محافظ البحيرة ،ختام الدوري الرياضي للعاملين بالحكومة الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة على ملاعب الصالة المغطاة بإستاد دمنهور الرياضي بمشاركة 19 لجنة رياضية على مستوى المحافظة فى العاب خماسي كرة القدم و وتنس الطاولة .

وقامت نائب المحافظ بتوزيع الجوائز والهدايا على الفرق الرياضية الفائزة حيث حصل فريق مديرية التربية والتعليم على المركز الأول فى خماسي كرة القدم وحصل فريق مديرية الصحة على المركز الاول فى تنس الطاولة .

كما قامت بتكريم قيادات مديرية الشباب والرياضة السابقين وذلك تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم للارتقاء بمستوى الرياضة وتشجيع ورعاية المواهب الشابة فى كافة الألعاب الرياضية بنطاق المحافظة.

حضر ختام البطولة خالد أبو الريش وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور علاء عثمان ـ وكيل وزارة الصحة و عادل كتات رئيس فرع الإتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة بالبحيرة ومديري مديريات الشباب والرياضة والصحة وجمع كبير من قيادات المديريات والفرق المشاركة بها.


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