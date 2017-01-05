«الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط منفذي الهجوم على كمين مسجد السلام بالهرم

أعلنت وزارة الداخلية، إنه فى إطار الجهود المبذولة لضبط منفذى حادث استهداف الارتكاز الأمنى أمام مسجد السلام بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة ، والذى وقع صباح يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2016 ، مما أسفر عن إستشهاد ستة من أفراد القوة الأمنية المرتكزة بالمنطقة بينهم إثنين من ضباط الشرطة وإصابة ثلاثة أخرين من القوة، فقد تمكن فريق البحث الأمنى المكلف بكشف أبعاد الحادث المشار إليه من تحديد منفذيه والذى تبين أنهم من عناصر ما يسمى بالحراك المسلح التابع لحركة حسم الإخوانية.

وقال بيان لوزارة الداخلية، في بيان للوزارة، إنه أمكن لفريق البحث ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث ( ماركة دايو ) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، كما تم تحديد عدد من الأوكار التنظيمية بنطاق مدينة 66 أكتوبر التى إستخدمتها العناصر المنفذة للحادث فى التخطيط والإختباء تمهيداً للتنفيذ، والتى تم استهدافها عقب إستئذان النيابة العامة وأسفرت عن مصرع أحد العناصر المتورطه بالحادث ( مطلوب ضبطه فى القضية رقم 79 / 20166 حصر أمن دولة عليا ، تحرك لجان الحراك المسلح بمحافظة الجيزة ) إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات الأمنية وعُثر بحوزته على (طبنجة حلوان عيار 9 مم – نظارة رصد مزوده بكاميرا – ” 2 ” هاتف محمول – ” 2 ” فلاش ميمورى ) .

وضبط المدعو / محمود أحمد محمد أحمد أبوالليل أحد العناصر المنفذه للحادث (محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة سنتين فى القضية رقم 277 / 201 / 2015 جنايات عسكرية أسيوط ” عمليات نوعية ” ) وعثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد ” 53 ” طلقة – ” 3 ” خزن خاصة بذات البندقية – ” 2 ” طبنجة عيار 9 مم – ” 30 ” طلقة من ذات العيار – ” 2 ” قناع وجه – جهاز كمبيوتر محمول وآخر لوحى – ” 5 ” فلاش ميمورى ) وكذا إحتوت المضبوطات على صور ومقطع فيديو لعملية رصد القول الأمنى المستهدف .

> وقد أمكن لفريق البحث المعنى كشف المعلومات التالية - تلقى العنصر المضبوط تكليف من مسئولى مجموعته بحركة حسم برصد أفراد الإرتكاز الأمنى المشار إليه أعقبها إستلامه عدد ” 2 ” طبنجة من المتوفى السابق الإشارة إليه لتأمين عملية زرع العبوة .

> - إضطلاعه رفقة مجموعته بإستقلال السيارة المضبوطة من إحدى النقاط المتفق عليها سلفاً بمنطقة المريوطية وبداخلها العبوه المتفجرة المستخدمة فى الحادث والتى تم إعدادها على شكل كتلة أسمنتيه بهدف التمويه وصعوبة كشفها .

> - فى أعقاب وصوله إلى الموقع قام أحد أفراد المجموعة ( قائد السيارة ) بإستيقافها والتظاهر بعطلها من خلال فتح غطاء المحرك وقيام المضبوط بزرع العبوة المتفجرة .

> وأضاف البيان، أنه تم ضبط إثنين من العناصر الإرهابية أعضاء الحركة والمسئولين عن تدبير الأوكار التنظيمية التى تستغل فى إيواء عناصرها وتخزين الأسلحة والذخائر وتدبير السيارات المستخدمة فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهايبة .

> كما أسفرت الجهود عن تحديد معلومات ذات صله برصد تلك العناصر العديد من الأهداف التى كانت تسعى فى إطار نهجها الإرهابى لإستهدافها خلال الفترة الحالية إستمراراً لتنفيذ مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى ضد مؤسسات الدولة الهامة والحيوية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والشخصيات العامة.

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتضطلع النيابة العامة بمباشرة تحقيقاتها حول الواقعة المشار إليها .