حبس استرجى بتهمة ترويج عملة مزورة 3 سنوات وبراءة 4

كتبت ندى سليم

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة استرجي "محمود ابراهيم"، بالحبس 3 سنوات، والحبس عامين لصاحب محل هواتف "رشاد محمود"، لقيامهم بترويج عملة مزورة داخل البلاد، كما قضت ببراءة 4 اخرين، بمنطقة مدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلي صقر وامانة سر احمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق.

وهتف المتهمون من داخل قفص الاتهام بعبارات "شرعية شرعية" قبل صدور الأحكام، ونسبت النيابة العامة للمتهمين ترويج عملة ورقية حيث قام بطباعة 390 ورقة من فئة مائة جنيها، و105 ورقة من فئة المائتي جنيه، وقاموا بترويجها داخل البلاد.