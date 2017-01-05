أنجلينا جولي: براد بيت يخاف من كشف الحقيقة

بيروت ـ هدى زين

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ فريق دفاع النجمة العالمية أنجلينا جولي وافق على طلب الممثل الشهير براد بيت بإبقاء كلّ معلومات أطفالهما سريّة، لحماية خصوصيتهم.

وجاء في التقارير أنّ مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إنّ زوجها السابق براد بيت يخاف من ظهور حقيقة ادّعاءاته للعلن في يوم من الأيام، مضيفة أنّه يسعى لفعل أي شيء من أجل الهروب من تلك الحقيقة، وأنّ هذا الخوف هو ما يبرّر التصريحات التي تخرج لوسائل الإعلام حول القضية.

وقدمت أنجلينا، البالغة من العمر 41 عاماً، مستندات قانونية تؤكد من خلالها التوصل لاتفاق مع براد، البالغ من العمر 52 عاماً، وأنّ أمورهما ستبقى سرية فيما يتعلق بحضانة الأطفال، إلا أنها أعربت عن غضبها الشديد منه لتجرّئه على اتهامها بنشر "أسرارهما الخاصة" على الملأ وأمام الجميع.

يذكر أنّ خلاف أنجلينا جولي وبراد بيت على حضانة أطفالهما شهدت حالة من الشدّ والجذب والاتهامات المتبادلة بين الفريق القانوني لكلّ منهما، حيث أتُّهم براد بيت بأنه يسيء معاملة أطفاله، وهو الأمر الذي كذّبته التحقيقات التي تم إجراؤها معه، فيما اتهم براد زوجته بأنها تسعى لتشويه صورته، بالإضافة إلى أنها تمنعه من أن يرى أطفاله.