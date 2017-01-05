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"أنا ماشي ساهل" لـ سعد المجرد تحصد 100 مليون رغم الاعتقال

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"أنا ماشي ساهل" لـ سعد المجرد تحصد 100 مليون رغم الاعتقال "أنا ماشي ساهل" لـ سعد المجرد تحصد 100 مليون رغم الاعتقال

الخميس 05-01-2017 15:48

على خطى أغنيته الشهيرة " المعلم "استطاعت الأغنية الأخيرة للفنان المغربي سعد المجرد " أنا ماشي ساهل " أن تحصد أكثر من 100 مليون مشاهدة على اليوتوب في أقل من 8أشهر على إصدارها.
وكان نجم الأغنية المغربية قد أصدر اغنيته " أنا ماشي ساهل " في الثامن من شهر يوليو من العام الماضي على قناته الخاصة على اليوتوب، حيث كانت فكرة الفيديو الكليب الخاص بها عبارة عن مقاطع مصورة من جمهوره من مختلف الدول العربية وهو يؤدي الاغنية.
يذكر أن اغاني سعد المجرد لا زالت تحصد النجاح تلو الآخر بالرغم من أن البعض ظن أنّ اعتقاله سوف يؤثر على نجوميته، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.

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سيدتي