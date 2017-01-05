كيف ردّ أحمد عيد على اتهامه باستغلال مشكلة أحمد عز وزينة للترويج لفيلمه؟

القاهرة_عمرو رضا

طالب الفنان أحمد عيد جمهور زميله النجم أحمد عز بمشاهدة النسخة الكاملة من فيلمه الجديد "ياباني أصلي" قبل اتهامه بتعمد الإساءة لزميله واستغلال تصريحاته حول أزمته مع الفنانة زينة للترويج للفيلم، مؤكداً أن كواليس التصوير شهدت مناقشات حادة مع المخرج والمنتج حول جملة " أقسم بالله ولادي" وكان يفكر بحذفها ولكن المخرج تمسك بها لأنها ليست مقحمة على الفيلم.

عيد بدأت أزمته مع نجوم الفنان أحمد عز بمجرد إطلاق البرومو الأول لفيلمه الجديد "ياباني أصلي" حيث كرر جملة " أقسم بالله ولادي" واتهم وقتها بأنه يستغل الجملة الشهيرة لعز " أقسم بالله ما ولادي" للترويج لفيلمه، وأكد أنّه لم يقصد الإساءة لأحمد عز موضحاً ان هذه الجملة موجودة في سيناريو الفيلم منذ أكتر من ٥ سنوات أي قبل حدوث أزمة عز وزينة بالإضافة إلى أنّ المشهد مهم في سياق الأحداث وليس مقحما عليه.

وأكّد عيد أنّه شعر بالقلق وقت تصوير المشهد إلا أنّ المنتج ايمن يوسف والمخرج محمود كريم والمؤلف لؤي السيد اكدوا أنّ المشهد ليس له علاقة بأزمة النجمين عز وزينة و المشهد ضروري في سياق الفيلم ولا يمكن حذفه وطالب جمهوره وجمهور عز بحضور الفيلم اولا ومشاهدته ثم الحكم لانهم لن يجدوا اية إساءة لنجمهم أحمد عز.