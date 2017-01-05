لعنة التأجيل تطارد رانيا يوسف وروبي واستبعادهما للمرّة الثانية من دراما رمضان

القاهرة_عمرو رضا

يبدو أن الحظ السيء يلازم الثنائي رانيا يوسف وروبي، فبعد تأجيل مسلسلهما لدراما رمضان 2017 "دم مريم" لأجل غير مسمى بسبب خلافات بين المؤلف محمد أمين راضي والمخرج أسامة فوزي، انتقلتا معاً لبطولة مسلسل "مصر الجديدة"، ولكن يبدو أن التأجيل سيطاله هو الأخر، بعدما قررت شركة الانتاج تأجيل جلسات المناقشة التحضيرية دون إبداء اسباب.

مسلسل "مصر الجديدة"، من بطولة رانيا يوسف وروبي وريهام عبد الغفور وسوسن بدر، وتأليف مريم ناعوم واخراج إسامة فوزي كان من المقرر أن يخوض المنافسة في ماراثون دراما رمضان 2017 بديلاً عن مسلسل "دم مريم" لنفس الشركة المنتجة، وتم توقيع عقوده بشروط صارمة تمنع أي ممثل يعمل به من الانضمام لبطولة مسلسل آخر سيعرض في نفس الموسم، وكان من المقرر البدء بعقد جلسات تمهيدية لمناقشة السيناريو واستكمال فريق الممثلين، حتى يتم البدء بالتصوير خلال أسبوعين على الأكثر، ولكن شركة الانتاج قررت الغاء الاجتماعات، وأعلنت أنها لم تحسم موقفها بعد من عرض المسلسل داخل موسم رمضان.

بعد تأجيل "دم مريم" و "مصر الجديدة" يبدو أن حلم رانيا يوسف بدويتو فني مع روبي لن يتحقق عام 2017 ، وغالباً لن يتمكنا من العودة لدراما رمضان هذا العام بعدما رفعت المسلسلات المنافسة قائمة "كامل العدد" الا إذا لحقت روبي نفسها وأنجزت مسلسل "رمضان كريم" مع زوجها سامح عبد العزيز.