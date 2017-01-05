جفرا يونس: لم أقدّم مشهداً جريئاً في هذا المسلسل بل حالة إنسانية

قالت الفنانة السورية الشابة جفرا يونس إن التجميل المبالغ به والاهتمام بالمظهر في الدراما ظاهرة مؤقتة مبدية تفاؤلها بزوالها لذكاء المشاهد.

وأكدت في مقابلة إذاعية أن مشاركتها في مسلسل " العراب " كانت فرصة حقيقة لها لم تتردد في قبولها للحظة، كما أبدت عدم رضاها عن أدائها في مسلسل " نبتدي منين الحكاية " معتبرة أن الهدوء الذي قدمت به الشخصية جعلها مملة في بعض المشاهد .

جفرا استغربت الانتقادات التي طالت أحد مشاهدها في مسلسل " الندم " بحجة أنه مشهد جريء تقوم فيه بخلع ملابسها، قائلة إن المشهد إنساني بحت ولا يحمل أي طابع جنسي ولا توجد فيه أي لقطة خادشة للحياء، مضيفة أن وجود الكاتب حسن سامي يوسف والمخرج الليث حجو وضعها بين أيدٍ أمينة . كما أعلنت أنها رفعت أجرها بعد المسلسل وأصبحت أكثر انتقائية في الاختيار .

وعن أعمالها القادمة قالت جفرا إنها صورت في مسلسل " شبابيك " مع المخرج سامر البرقاوي، إضافة لتحضيرات للمشاركة في " أوركيديا " مع حاتم علي .