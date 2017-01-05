وزير الدفاع مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: نعتز بمواقفكم الوطنية

بعث الفريق أول صدقى صبحى،القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد جاء فيها:” قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يسعدنى أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات .

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد، كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع الواقية الحامية للوطن والحصن المنيع للشعب.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين من الأقباط بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكذا تهنئة الأقباط من مقاتلى القوات المسلحة الموجودين بشمال ووسط سيناء، كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.