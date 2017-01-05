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"تموين الإسكندرية" تضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنتزه

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"تموين الإسكندرية" تضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنتزه "تموين الإسكندرية" تضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنتزه

> الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة العميد ياسر حمد، القبض على مسئول ثلاجة تجميد، بحيازته سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "ر. ع" - 39 سنة المدير المسئول عن ثلاجة تجميد "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال حيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بقصد الإتجار، حيث يقوم بتعبئة الجبن الموتزاريلا بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

وبناء عليه تم استهداف الثلاجة  وضبط  5 عبوات جبن شيدر بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و" 7 " عبوات مواد غذائية متنوعة "لانشون – برجر – دجاج "منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"445 " عبوة جبنة موتزاريلا أوزان مختلفة معبأة بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.


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مصر 365

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