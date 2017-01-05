جهاز دمياط الجديدة : سداد رسوم تراخيص التشغيل بدون غرامات خلال يناير

دمياط-معتز الشربينى

أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة فى يبان صادر عنه ان سداد رسم التفتيش والرسوم المستحقة لتراخيص التشغيل التى صدرت طبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 و 371 لسنة 1956 و 372 لسنة 1956ويستحق سداد رسم التفتيش السنوى والرسوم المستحقة لرخص التشغيل الصادرة خلال شهر يناير 2017 بدون غرامة تأخير وذلك لكلا من للآتي:- المصانع (المنطقة الصناعية – الامتداد، والمخازن والورش ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية و المخازن (غرب الميناء و المحلات التجارية "العامة - الملاهى - المخابز - محلات الجزارة".

كما أعلن الجهاز أنه تم تغليظ عقوبة فض الشمع لكل من فض ختما من الاختام الموضوعة لغلق محل بالطريق الادارى بالقانون رقم 72 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة وبالقانون رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية.