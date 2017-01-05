أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إيفانكا ترامب.. "جارة" باراك أوباما

Google+ Print

الخميس 05-01-2017 13:42

تستعد إيفانكا ترامب Ivanka Trump، إبنة الرئيس الأمريكي دونالد Donald Trump، للإنتقال من مقر إقامتها في نيويورك إلى العاصمة واشنطن، في حي قريب من المنزل المقبل الذي سيقطن فيه باراك أوباما Barack Obama بعد انتهاء ولايته.

وأُبرمت صفقة لشراء منزل في ضاحية كالوراما في 22 ديسمبر الماضي، مقابل 5.5 مليون دولار، ولكن لم يتضح ما إذا كانت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر هما من ابتاعا المنزل، أو يستأجرانه من المشتري الجديد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية.

وتسعى إيفانكا للبقاء قريبة من والدها دونالد الذي سيتولى مهامة الرئاسية رسمياً في العشرين من يناير الجاري.

 

مزاد علني لتناول فنجان قهوة مع إيفانكا ترامب.. والمبلغ خيالي!

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»