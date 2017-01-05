إيفانكا ترامب.. "جارة" باراك أوباما

تستعد إيفانكا ترامب Ivanka Trump، إبنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump، للإنتقال من مقر إقامتها في نيويورك إلى العاصمة واشنطن، في حي قريب من المنزل المقبل الذي سيقطن فيه باراك أوباما Barack Obama بعد انتهاء ولايته.

وأُبرمت صفقة لشراء منزل في ضاحية كالوراما في 22 ديسمبر الماضي، مقابل 5.5 مليون دولار، ولكن لم يتضح ما إذا كانت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر هما من ابتاعا المنزل، أو يستأجرانه من المشتري الجديد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية.

وتسعى إيفانكا للبقاء قريبة من والدها دونالد الذي سيتولى مهامة الرئاسية رسمياً في العشرين من يناير الجاري.

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