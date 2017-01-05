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بالصور.. مرور القاهرة يبدأ تسليم كروت البنزين لسائقى المركبات

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بالصور.. مرور القاهرة يبدأ تسليم كروت البنزين لسائقى المركبات بالصور.. مرور القاهرة يبدأ تسليم كروت البنزين لسائقى المركبات

>كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، والهيئة العامة لخدمات البترول، توزيع كروت البنزين على قائدى السيارات من خلال مندوب تابع للهيئة لتوزيع الكروت يقوم  بعمليات توزيع كروت البنزين على قائدى السيارات للرخص السارية فقط.

وكشف مصدر أمنى أنه سيتم توزيع الكروت على سائقى المركبات داخل 16 وحدة مرورية ورية، وهى القطامية - السلام - الأميرية -شبرا - عين الصيرة - النزهة - الوايلى - حلوان ـ الجزيرة ـ بولاق - المعادى-البساتين-المقطم-الدويقة-العتبة- الجديدة -الحدائق"، موضحا أنه لن يتم تسليم كروت البنزين لرخص السيارات المنتهية إلا بعد تجديد الرخصة الخاصة بها.

وأضاف المصدر أنه فى حالة عدم تواجد كروت للبنزين خاصة بسائقى أى مركبة يجب الإتصال على خدمة العملاء الخاصة بوزارة البترول ليتم تجهيز كارت خاصة به خلال 48 ساعة  و ذلك عن طريق معرفة الرقم القومى ورخصة التسيير الخاصة بالسيارة وبمجرد تسليم الكروت الذكية سيحصل قائد المركبة على كميات من الوقود يتم إدخاله داخل مكينة "اى تى ام" لصرف الوقود.

 

 

 

 

 

 

 

 


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