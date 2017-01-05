وكيل «إسكان النواب» : عرض تقرير تطوير سفاجا بحضور رئيس الرقابة الإدارية «سنة حسنة»

أكد يسرى المغازي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم رئيس هيئة الرقابة الادارية بإلقاء كلمه يعرض فيها تقريره حول عمليه تطوير ميناء سفاجا “سنة” حسنة يجب ان تستمر في كل المشاريع التي تقوم بها الدولة.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تقرير الهيئة الذي عرضه الوزير محمد عرفان، يؤكد حرص القيادة السياسية علي وضع كل المشروعات الكبرى تحت عين أجهزة الرقابة وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في عملها.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن افتتاح تطوير ميناء سفاجاء جزء من الخطه القومية لتطوير منطقه البحر الاحمر التي ستكون علي قاطره التنميه في جنوب الصعيد، مؤكدا أن محاربة الفساد يحتاج الي جهود برلمانية وشعبية لدعم هذه الأجهزة في التصدي لظاهره الفساد التي تراخت مصر طويلا في مواجهتها.