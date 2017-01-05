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السيسي يبدى ملاحظات على حجم خطوط لوحة الافتتاح: “الكتابة مش أد بعضها ليه؟”

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السيسي يبدى ملاحظات على حجم خطوط لوحة الافتتاح: “الكتابة مش أد بعضها ليه؟” السيسي يبدى ملاحظات على حجم خطوط لوحة الافتتاح: “الكتابة مش أد بعضها ليه؟”

أبدى الرئيس عبدالفتاح بعض الملاحظات على نسب الخط المكتوبة على لوحة مشروع اللواء الثانى مرور ساحلى أثناء إزاحة عميد بحرى أركان حرب مقاتل محمد فاروق السماحى، الستار قائلًا: “نسب الكتابة على لوحة اللواء الثانى مش أد بعضها ليه؟”.

فيما رد قائد اللواء الثانى مرور ساحلى بالقول: “هاتتعدل يا افندم”، وعلق الرئيس السيسي عليه قائًلا: “ماتعملتش من الأول ليه؟، دى حاجات صغيرة خالص لكن إحنا ليه نعملها كده؟..مش كده ولا إيه كامل؟.”

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من منشآت قيادة الأسطول الجنوبى بمدينة سفاجا.

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