كرة السلة يعلن موعد انطلاق دورى السوبر

ياسمين يحيى و محمد عراقى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات دورى السوبر ، والذى من المقرر أن يتم إقامته على مجموعتين ، الأولى من الأول إلى الثامن وتم تقسيمها إلى " أ " و تضم كلا من الأهلى ، الجزيرة ، الاتحاد السكندرى ، وسموحة ، و " ب " فتضم كلا من سبورتنج ، الزمالك ، الجيش ، والأوليمبى .

مجموعات دورى السوبر لكرة السلة

يقام دورى سوبر كرة السلة على دورتين مجمعتين ، الأولى تقام فى الفترة من 24 الى 26 يناير بالإسكندرية للمجموعة " أ " ، وفى الإسكندرية للمجموعة " ب " ، أما الدورة الثانية فتقام فى الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير بالقاهرة للمجموعة أ ، والإسكندرية للمجموعة ب .

فرق المجموعة الثانية من دورى سوبر كرة السلة

أما المجموعة الثانية من دورى سوبر كرة السلة فتتكون من أصحاب المراكز التاسع إلى السادس عشر ، ومقسمة إلى مجموعتين " ج " و " د " ، بها فرق الشمس ، و المصرية للاتصالات ، التأمين ، الطيران ، وتقام مبارياتها فى الفترة من 22 الى 29 يناير بالقاهرة ، والمجموعة الاخرى " د " وتضم طنطا ، الدخان ، العاب دمنهور ، هليوبوليس فى الفترة من 25 الى 31 يناير بالإسكندرية .