كرم كردى وسحر الهوارى يغيبان عن الجلسة الودية لمجلس الجبلاية

كتب حاتم رضا

اعتذر كرم كردي وسحر الهواري عضوا اتحاد الكرة عن حضور الجلسة الودية لمجلس الجبلاية التي ستقام بعد قليل بفندق المنتخب، استعدادا لزيارة خالد عبد العزيز وزير الرياضة لمران المنتخب.وأرجع كردي اعتذاره إلى سفره للسعودية، فيما اعتذرت سحر الهواري بسبب انشغالها بمجلس النواب.

يذكر أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة سيقوم بزيارة تدريب المنتخب الوطنى فى معسكره باستاد القاهرة استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا بالجابون 2017 والتى ستنطلق يوم 14 يناير الجاري وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل .