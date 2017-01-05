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السفارة المصرية في دمشق تنجح في إجلاء عائلتين مصريتين في حلب الشرقية

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السفارة المصرية في دمشق تنجح في إجلاء عائلتين مصريتين في حلب الشرقية السفارة المصرية في دمشق تنجح في إجلاء عائلتين مصريتين في حلب الشرقية

الأسره المصرية

صرح “محمد ثروت سليم” القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق بأنه في إطار متابعة تقنين أوضاع أسرة المواطن المصري “كمال عبده حسن شحاته” وشقيقه وعائلتهم، التي نجحت السفارة في إخراجها من منطقة الاشتباكات في حلب الشرقية يوم 12 ديسمبر الماضي، وتسفير عدد 9 من أفراد الأسرة المذكورة إلى بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، فقد قامت السفارة بإنهاء جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالثلاثة أفراد المتبقين من الأسرة وهم : (زكريا عبده حسن شحاته، وزوجته: فاطمة علي الأحمد، ووالدته: فاطمة عبد الحميد عطية)، وتم تسفيرهم اليوم الخميس 5 يناير إلى أرض الوطن.

وذكر القائم بالأعمال أن السفارة قامت اليوم أيضاً الخميس بتسفير المواطنة المصرية “فاطمة سيف النصر توفيق سيف النصر”، وابنتها السورية “ريان عبد السلام ضعضع” بعد إخراجهم من منطقة اشتباكات “القلعة” في حلب الشرقية. وتجدُر الإشارة إلى أن المواطنة المذكورة تُقيم في حلب منذُ 40 عاماً، ولقى نجلها مصرعه أثناء الأحداث في حلب نتيجة سقوط قذيفة، وقد تم إنهاء جميع الأوراق الخاصة بهما أيضاً.

هذا، وتصل مجموعة المواطنين المصريين الذين تم تسفيرهم من حلب إلى القاهرة مساء اليوم الخميس 5 يناير على الرحلة القادمة من دمشق، وهي المجموعة الأولى التي يتم تسفيرها خلال العام الجاري 2017، وقد سبق للسفارة القيام بتوفيق أوضاع وتسفير 95 مواطناً إلى أرض الوطن من سوريا خلال عام 2016.

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