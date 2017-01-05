البورصة تربح 5.3 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 614,755 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 12824 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 13068 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 464 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1113 نقطة.