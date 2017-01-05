الأهلى يتجه لإلغاء معسكر السعودية

كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقي

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري على إلغاء معسكر السعودية بسبب عدم الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المارد الأحمر وفريق اتحاد جدة السعودي يوم 30 يناير الجاري كما كان مُقرراً.

كانت شركة "صلة" السعودية راعي الأهلي قد عرضت إقامة مبارة ودية بين الأهلي واتحاد جة في السعودية يوم 30 يناير الجاري، على أن يتوجه بطل مصر بعد هذه المباراة للإمارات لإقامة معسكر آخر بها استعداداً للسوبر المحلي يوم 10 فبراير المقبل.

ورفض حسام البدري مواجهة بطل السعودية بدون 13 لاعباً تقريباً من الأهلي في المنتخبات الوطنية، وعرض المدير الفني للأهلي "خلط" لاعبي الفريقين حتى تقام المباراة، لكن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً فتم إلغاء المباراة بنسبة كبيرة.

ومن المقرر أن يطير الأهلي للإمارات مُباشرة أواخر يناير الجاري إلا إذا نجحت شركة "صلة" في تنظيم ودية أخرى بين الأهلي وأي فريق سعودي بشروط يوافق عليها البدري.