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اتحاد كرة السلة يعلن موعد انطلاق دورى السوبر

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اتحاد كرة السلة يعلن موعد انطلاق دورى السوبر اتحاد كرة السلة يعلن موعد انطلاق دورى السوبر

>ياسمين يحيى و محمد عراقى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات دورى السوبر ، والذى من المقرر أن يتم إقامته على مجموعتين ، الأولى من الأول إلى الثامن وتم تقسيمها إلى  " أ " و تضم كلا من الأهلى ، الجزيرة ،  الاتحاد السكندرى ، وسموحة ،  و " ب "  فتضم كلا من سبورتنج ، الزمالك ، الجيش ، والأوليمبى .

مجموعات دورى السوبر لكرة السلة 

يقام دورى سوبر كرة السلة  على دورتين مجمعتين ، الأولى تقام فى الفترة من 24 الى 26 يناير بالإسكندرية للمجموعة " أ " ، وفى الاسكندرية للمجموعة " ب "  ، أما الدورة الثانية فتقام فى الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير بالقاهرة للمجموعة أ  ، والإسكندرية للمجموعة ب .

فرق المجموعة الثانية من دورى سور كرة السلة 

أما المجموعة الثانية من دورى سزبر كرة السلة  فتتكون من أصحاب المراكز التاسع إلى السادس عشر ، ومقسمة إلى مجموعتين  " ج " و " د "  ،  بها فرق الشمس ، و المصرية للاتصالات ، التأمين ، الطيران  ، وتقام مبارياتها فى الفترة  من  22 الى 29 يناير بالقاهرة ، والمجموعة الاخرى " د " وتضم طنطا ، الدخان ، العاب دمنهور ، هليوبوليس فى الفترة من 25 الى 31 يناير بالإسكندرية .


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