مطار القاهرة: نقل 4 شركات طيران إلى مبنى 2 الجديد الشهر الجاري

تقوم شركة ميناء القاهرة الجوي بنقل ٤ شركات طيران إلى مبني الركاب “٢” الجديد خلال الشهر الجاري، لتبدأ الشركات اقلاع ووصول رحلاتها في المبني الجديد ، ليصل اجمالي الشركات العاملة بالمبني ١٠ شركات.

> صرحت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي انه سوف يتم نقل شركات طيران “اير فرانس” و”العمانية” و”الخليج” و”الاتحاد” ، وكلها شركات لها رحلات يومية بالمطار .

> وأضافت المصادر انه بنهاية الشهر الجاري يكون تم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة نقل الشركات ، حيث بنهاية الشهر يكون هناك ١٠ شركات طيران تعمل بكامل طاقتها بالمبني الجديد ، ليتبقي ٥ شركات يتم نقلها خلال شهر فبراير القادم للعمل بالمبنى.