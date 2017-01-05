أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مطار القاهرة: نقل 4 شركات طيران إلى مبنى 2 الجديد الشهر الجاري

Google+ Print
مطار القاهرة: نقل 4 شركات طيران إلى مبنى 2 الجديد الشهر الجاري مطار القاهرة: نقل 4 شركات طيران إلى مبنى 2 الجديد الشهر الجاري

تقوم شركة ميناء القاهرة الجوي بنقل ٤ شركات طيران إلى مبني الركاب “٢” الجديد خلال الشهر الجاري، لتبدأ الشركات اقلاع ووصول رحلاتها في المبني الجديد ، ليصل اجمالي الشركات العاملة بالمبني ١٠ شركات.
> صرحت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي انه سوف يتم نقل شركات طيران “اير فرانس” و”العمانية” و”الخليج” و”الاتحاد” ، وكلها شركات لها رحلات يومية بالمطار .
> وأضافت المصادر انه بنهاية الشهر الجاري يكون تم تنفيذ الجزء الأكبر من خطة نقل الشركات ، حيث بنهاية الشهر يكون هناك ١٠ شركات طيران تعمل بكامل طاقتها بالمبني الجديد ، ليتبقي ٥ شركات يتم نقلها خلال شهر فبراير القادم للعمل بالمبنى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا