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"الجهاد الإسلامى" تعلن مشاركتها باجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطنى ببيروت

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"الجهاد الإسلامى" تعلن مشاركتها باجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطنى ببيروت "الجهاد الإسلامى" تعلن مشاركتها باجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطنى ببيروت

>كتب أحمد جمعة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين اليوم الخميس، حضور اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطنى الفلسطينى، فى العاصمة اللبنانية بيروت المزمع عقده فى العاشر من يناير الجارى.

 

وأوضحت "الجهاد الإسلامى" أنها تلقت دعوة لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطنى، مشيرة لقبولها الدعوة بعد الدراسة وتبادل الرأى مع الفصائل الفلسطينية، وحرصا منها على المصلحة الوطنية؛ قررت الحركة تلبية الدعوة وحضور الاجتماع.

 

وأعربت الحركة، عن أملها أن توفر هذه الجلسة فرصة للبحث والتوافق على خطوات إعادة بناء منظمة التحرير وتطويرها؛ لتضم كل الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس والجهاد، كما تقرر فى اتفاق القاهرة 2005.

 

 


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