العطش يضرب دمشق.. استمرار انقطاع المياه عن عاصمة سوريا للأسبوع الثانى

كتب أحمد جمعة

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان استمرار انقطاع المياه للأسبوع الثانى عن العاصمة السورية دمشق على خلفية إغلاق الأنابيب القادمة إلى خزانات العاصمة دمشق من قبل سلطات الحكومة السورية بعد تسرب مادة المازوت لداخل هذه الأنابيب.

وتتهم الحكومة السورية الفصائل المسلحة بضخ المازوت داخل أنابيب المياه التى يجرى استجرار المياه من خلالها إلى العاصمة دمشق، وهو ما دفع الجيش السورى لاستهداف قرى وبلدات وادى بردى بمئات الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية، مع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة فتح الشام من جانب آخر فى محاور الحسينية وعين الفيجة وبسيمة ومحاور أخرى فى وادى بردى.

وكشف مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، عن وساطة تجرى بين أعيان من وادى بردى والجانب الروسى، من أجل دخول وفد روسى لإصلاح المضخات فى عين الفيجة، وإعادة ضخ المياه إلى خزانات العاصمة.

وارتفعت أسعار المياه المعدنية فى العاصمة دمشق بشكل جنونى نتيجة استمرار انقطاع المياه، وهو ما دفع بعض المواطنين للجوء لآبار فى العاصمة دمشق.

وتحاول الحكومة السورية ضخ المياه من مصادر أخرى إلى الأحياء والحارات فى العاصمة دمشق، عبر تنظيم جداول لتحديد توقيت الضخ إلى كل منطقة، بالإضافة لتوزيع المياه عبر صهاريج متنقلة.