حماس تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة على استمرار انتهاكاتها بحق الصيادين

كتب أحمد جمعة

حملت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة والمترتبة على استمرار الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة من ملاحقة وإطلاق نار واعتقال بحق الصيادين الفلسطينيين فى بحر غزة والتى كان آخرها الاعتداء المباشر والإغراق الكامل لمركب مجموعة من الصيادين وإطلاق النار عليهم وفقدان أحدهم.

وأكد المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن حركته تعتبر هذا الاعتداء بمثابة جريمة بشعة ومنظمة تستدعى موقفا من المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

وأغرقت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مركبا للصيد قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما أدى إلى فقدان صياد كان على متنه، وذلك عقب إطلاق النار وفتح خراطيم المياه صوبه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أحد الصيادين قوله إن " زورقا حربيا إسرائيليا هاجم عددا من مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية، وهى على بعد نحو 4 أميال بحرية، وقام بمطاردتها وإطلاق النار عليها، وأغرق إحداها، مما أدى إلى فقدان الصياد "محمد أحمد الهسى"، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية فى مراكب صيد أخرى".