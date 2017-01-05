أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنوك هي ما تدفع الإقتصاد وتحمي مصر خلال الفترة الأخيرة -
حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أضرار الخلّ في التدبير لا تعرفينها!

Google+ Print

الخميس 05-01-2017 20:24

صحيح أن للخل فوائد عديدة ودورًا فعالًا في أعمال التنظيف والتدبير المنزلي، إلا أنه يحذر من استعماله في أماكن محددة منعًا من إلحاق الضرر بها نظرًا للمادة الحمضية التي يحتويها. "سيدتي. نت" يسلط الضوء على هذه الأماكن في ما يلي:

- قطع الخشب: يحوي الخلّ مادة حمضية تساهم في إزالة الطلاء عن الخشب، ولكن يمكن دمجه مع القليل من زيت الزيتون واستخدامه كملمع للقطع، مع الحرص على تجفيفها جيّدًا. ويفضل تجنب تنظيف أرضيات "الباركيه" بالخلّ؛ نظرًا لما يتركه من بقع تتلف الخشب.

- أسطح الرخام: يحظر رشّ الخل مباشرة على الرخام لأنه يتسبب بتآكلها وبروز الحفر عليها، ويمكن تنظيفه بقطعة من القماش المبللة بالماء المضاف إليه القليل من "البيكينغ صودا" الذي يساعد في تنظيفه وتلميعه بدون إلحاق أي ضرر به.

- قطع الحديد: يؤدي تنظيف هذه الخامة بالخل إلى تآكل الأجزاء الداخلية من المعدن، علمًا أنه يفيد دعكها بنصف حبة من البصل لإزالة الصدأ عنها ثم غسلها بالماء وتجفيفها جيّدًا.

• ملاحظة: لا يجب الإفراط في استخدام الخل أثناء التنظيف، ويفضل تخفيفه دائمًا بالقليل من الماء ثم تجفيفه جيدًا عند الانتهاء من عملية التنظيف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي