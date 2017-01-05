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الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال إكرامى الصباغ بتهمة النصب على مواطنين

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الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال إكرامى الصباغ بتهمة النصب على مواطنين الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال إكرامى الصباغ بتهمة النصب على مواطنين

>كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية مصطفى رشدى، إكرامى الصباغ صاحب شركة أونست، بالحبس غيابيا 3 سنوات وكفالة 3000 جنيه، لاتهامه بالنصب على المواطنين، كما قضت المحكمة بإلزام المتهم أن يؤدى 50000 جنيه للمدعى بالحق المدنى، على سبيل التعويض المدنى المؤقت. 

 

 

وكشفت تحقيقات النيابة، فى الدعوى التى تحمل رقم 18948 لسنة 2016 جُنح الدقى، أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليه. 

 


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