غدًا.. إكرامي الأب ضيف «معكم منى الشاذلي» على CBC

كتبت- إنجي لطفي

يحل الكابتن إكرامي الأب ضيفا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة سي بي سي وذلك غدا الجمعة في تمام الثامنة مساء.

> ويتحدث إكرامي الأبي خلال الحوار عن ذكرياته مع النادي الأهلي وكيف كانت طبيعة تعاقده مع النادي في ذلك التوقيت كما يتطرق إلى علاقته بالكابتن صالح سليم وكيف كان رد فعله حينما عرض عليه الاحتراف بأحد الأندية العربية.

> ويوضح كيفية دخوله إلى عالم السينما في ظل نجوميته الكروية، كما يعلن لأول مرة من خلال الحلقة عن كواليس تقدم الكابتن رمضان صبحي لخطبة ابنته حبيبية.

> كما يستضيف البرنامج الأخوين شحادة في فقرة غنائية مميزة والذين يتحدثا خلالها عن مشوارهما الفني الذي بدأ مع بداية الألفية الثانية ليصل صيتهما إلى كافة دول العالم العربي والغربي.

> ويقدما مجموعة من الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وصباح فخري وناظم الغزالي ولكن على طريقتهما الخاصة.