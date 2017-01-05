الصحة : 52 ألف قرار علاج نفقة دولة للمرضى خلال أسبوع بتكلفة 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 52 ألف و 60 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي ، فى محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت100مليون و468 ألف جنية .

‫وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أنه من بين تلك القرارات 17 ألف و537 قرار علاج لمرضى فيروس سي لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

و أضاف أن القرارات تضمنت 30 ألف و852 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 380مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 59 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي. ‫

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى إنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال ‪‪48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.