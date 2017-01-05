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دهس سيدة أثناء محاولتها عبور شارع محمد بن زايد بالشارقة

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دهس سيدة أثناء محاولتها عبور شارع محمد بن زايد بالشارقة دهس سيدة أثناء محاولتها عبور شارع محمد بن زايد بالشارقة

لقيت سيدة هندية حتفها اثر تعرضها للدهس وهي تحاول العبور الى الجهة الثانية من شارع الشيخ محمد بن زايد في الشارقة صباح امس .

وكانت غرفة العمليات في شرطة الشارقة، تلقت بلاغاً يفيد بتعرض سيدة لحادث دهس، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف الوطني والإنقاذ ووحدات من الشرطة ومسرح الجريمة والأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، بعد تلقي غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالواقعة، حيث وجدت جثة السيدة مسجاة على الأرض وتم نقل الجثة إلى المستشفى للتأكد من حالة الوفاة، كما جرى تخطيط  موقع الحادث.

 وأهابت شرطة الشارقة  بمستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد الصحيحة لعبور الطريق واستخدام خطوط المشاة والمعاير والجسور المخصصة لهذا الغرض والتأكد من خلو الطريق قبل العبور.

وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يعفي السائقين من مسؤوليتهم حيال الانتباه والتركيز أثناء القيادة واحترام خطط عبور المشاة والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي الدهس التي تقع على الطرق الخارجية والداخلية في مدن الدولة ومناطقها.

وتعد هذه ثاني حالة دهس خلال العام الجديد فقد قد وقعت في الاول من الشهر الجاري حالة دهس أخرى، توفي على اثرها رجل آسيوي، في المنطقة الصناعية بالشارقة، وشددت الشرطة على ضرورة الالتزام في خفض السرعات، كما تحذر من قطع الشارع من غير الأماكن المحددة للعبور، من أجل الحفاظ على الأرواح، وخفض نسبة الوفيات بشكل أكبر خلال العام الجاري، حيث تسعى الشرطة جاهدة لتحقيق هذا الغرض..

 

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