كوبر يستقر على خطة 4-2-3-1 و"المهاجم الوهمى" فى أمم الجابون

كتب حاتم رضا

دخل المنتخب الوطنى المرحلة النهائية من الاستعداد لأمم أفريقيا فى الجابون بعد إعلان قائمة الـ23 لاعبا واستبعاد 4 لاعبين هم محمد عواد، وحمادة طلبة، ومحمد ابراهيم، وأحمد جمعة، لتضم القائمة مهاجمين اثنين فقط هما مروان محسن وأحمد حسن كوكا.

اختيارات كوبر وخاصة فى الهجوم، تعكس الطريقة التى يفكر فيها الخواجة فى مباريات الجابون وهى طريقة 4-2-3-1 التى يعتاد عليها منذ تولى مسئولية الفراعنة، وإن كان الاختلاف سيكون فى تنفيذ الخطة ليصبح هناك " مهاجما وهميا" وليس "مهاجما صريحا"، حيث يدرس الخواجة الدفع بمحمد صلاح او محمود كهربا فى مركز المهاجم الصريح ومن خلفه الثلاثى تريزيجيه ورمضان صبحى وعبد الله السعيد.

وكان كوبر يفكر جديا فى هذه الطريقة أمام غانا فى الجولة الأخيرة بتصفيات المونديال والتى طبقها بالفعل فى الشوط الثانى عندما أخرج باسم مرسى من الهجوم ودفع برمضان صبحى ليصبح محمد صلاح هو المهاجم الصريح، وهو ما يسعى كوبر لتثبيته خلال أمم الجابون.