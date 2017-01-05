الصحة :١٢ ألف عضو تقدموا للحصول على الدرجات العلميه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقدم 12 الف و 75 من الاطباء والفريق الطبى من مختلف التخصصات عبر الموقع الاليكتروني للوزارة خلال عام 2016/2017، للحصول علي الدرجات العلميه ، ياتى ذلك ضمن خطة الوزراة للاهتمام بالتعليم الطبى المستمر ، والذى بدورة يصب فى مصلحة المريض المصرى.

> وأوضح الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للتنمية البشرية والتدريب أن عدد المستوفيين للشروط بلغ 9 الاف 925 مشيرا الى أن من ضمنهم 1532 من العاملين بالمناطق النائية.

> ومن جانبها اوضحت الدكتورة وفاء ابوربيع مديرعام الاداره العامة للمنح والبعثات أن العدد الذى وقع عليه الاختيار يضم كافة التخصصات حيث تم اختيار ‪7811 من الحاصلين على بكالوريوس طب وجراحة ، و‪ 1139لبكالوريوس طب فم وأسنان، و ‪896 لبكالوريوس الصيدلة ، و ‪29 لبكالوريوس العلاج طبيعى ، و50 للتخصصات الغير طبيه التابعة للوزارة.

> وأشارت مدير عام الاداره العامة للمنح والبعثات الى انه تم توزيع المرشحين طبقا لنوع الدراسه ما بين دبلومة وماجيستير.