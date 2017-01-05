الصحة :إفتتاح ٣ مستشفيات خلال ٣ أشهربتكلفة ٤٦٠ مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إفتتاح 3 مستشفيات خلال الثلاثة أشهر القادمة ، وذلك ضمن خطة الوزارة للتطوير والارتقاء بتقديم الخدمة الصحية ووصولها لكافة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الطب العلاجي انه خلال الأشهر الثلاث القادمة سيتم افتتاح مستشفي أسوان العام الجديد ، والتي تعد انشاء جديد وتطوير وتم تجهيزها بأحدث المستلزمات الطبية بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه شاملة المباني والتجهيزات وسعة 150 سرير ” 118 إقامة – 24 عناية مركزه – 8 حضانة” بالإضافة غلي 10 ماكينات غسيل كلوي.

كما يوجد بها 13 عيادة خارجية وصيدلية بالإضافه إلي قسم الاستقبال والطوارئ وبه “4 أسرة إنعاش و 6 ملاحظة و 4 فرز ”.

وقد تم تزويدها بقسم للأشعة يشمل 5 أنواع أشعة “رنين مغناطيسي ، أشعة سينية ، أشعة مقطعية ، أشعة الصبغة ، سونار ” فيما تحتوي المستشفي علي أربع غرف للعمليات “ 2غرفة عمليات كبري ، 2 غرفة عمليات صغري ، 9 أسرة إفاقة ، قسم المعامل وبه 5معامل ، قسم المناظير وبه 2 منظار ، قسم النساء والولاده ويشمل “ 2 للولادة الطبيعية وواحد للقيصرية ، وقسم الحضانات ويضم “ 8 حضانة” بالإضافة إلي كافة الخدمات المساعدة والإدارة وسكن العاملين.

كما سيتم بمحافظة بورسعيد افتتاح جناح النساء والولادة بالمصح البحري ببورسعيد، حيث تم تطويره تطويراً شاملاً المباني والتجهيزات بإجمالي تكلفة 130 مليون جنيه، بسعة 69 سرير “ 56 سرير إقامة ، 8 أسرة عناية مركزة ، 15 حضانة ، وتنقسم الخدمات الطبية بها إلي استقبال وطوارئ ، 3 عيادة خارجية ، 2 غرفة عمليات 8 أسرة عناية مركزه ، و 15 حضانة ، وولاده طبيعية ،قسم معامل يضم معملين ، وأشعة مقطعية وأشعه عادية.

كما سيتم افتتاح مستشفي القصير المركزي الجديد فهي ايضا انشاء جديد بتكلفة إجمالية100 مليون جنيه شاملة المباني والتجهيزات بسعه 67 سرير .

وتنقسم بها الخدمات الطبية إلي 59 سرير إقامة ، استقبال وطوارئ ، 9 عيادات خارجية ، 2 غرفة عمليات ، 8 أسره عناية مركزه ، 7 غسيل كلوي ، بالإضافة إلي معمل ،وجهازي أشعة أحدهما مقطعية والأخري عادية.

في سياق متصل أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة ، انه سيتم افتتاح12 مستشفي خلال العام الجاري وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية من اجل تطوير قطاع الطب العلاجي بالاضافة الي العمل علي 171 مستشفي علي مستوي الجمهوريه ليتم افتتاحهم خلال العامين القادمين.