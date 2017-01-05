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الجنايات تحيل أوراق 2 من متهمي أحداث السفارة الأمريكية الثانية للمفتي

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الجنايات تحيل أوراق 2 من متهمي أحداث السفارة الأمريكية الثانية للمفتي الجنايات تحيل أوراق 2 من متهمي أحداث السفارة الأمريكية الثانية للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إحالة أوراق المتهمين الأول والثاني فى محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية” وحددت جلسة 7 فبراير للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

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