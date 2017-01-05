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ضبط 18 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية و1330 هاربا من أحكام جنائية بالقليوبية

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ضبط 18 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية و1330 هاربا من أحكام جنائية بالقليوبية ضبط 18 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية و1330 هاربا من أحكام جنائية بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، ضبط 18 عاطلا بحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية، و760 قرصا مخدرا (كيلو و500 جرام) مخدرات بالقليوبية بناء على توجهيات اللواء مجدى عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر، مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العميدان عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، والمقدمان أحمد سامى، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وأحمد حماد، رئيس مباحث قسم ثان ضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 18عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزاتهم 4 فرد خرطوش و33 طلقة خرطوش و910 جرامات حشيش و760 قرص مخدر، 300 جرام بانجو 215 جراما من مخدرالهيروين، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

كما شنت الأجهزة حملة مكبرة على مستوى مراكز وأقسام مديرية الأمن أسفرت عن تمكن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام من ضبط 1330 هاربا من أحكام جنائية ومخالفات وغرامات بالقليوبية.

 

فقد تمكنت ضباط تنفيذ الاحكام من ضبط 15 هارب من أحكام بالسجن الجنائى و537 هاربا من أحكام بالسجن المستأنف 511 هاربا من أحكام بالسجن الجزئى، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحصيل 537 غرامة، وتحرير 149 مخالفة جزئية.


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