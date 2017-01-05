نيابة دمياط تحيل أوراق قضية الإتجار بالمواد المخدرة إلى محكمة الجنايات

دمياط-معتز الشربينى

أحالت نيابة مركز دمياط بإشراف أحمد القراز، مدير نيابة مركز دمياط أوراق القضية التى تحمل رقم 23626 /2016 جنايات المركز إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كلا من "إبراهيم .ف.ف"، "مدحت .ر.ا" والمتهمان بالإتجار فى المواد المخدرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بدمياط منضبط المتهمين أثناء قيادة سيارة ماركة إسكودا أوكتافيا، وضبط بحوزتهما 18 لفافة بانجو تحوى 80 كيلو جرام بانجو بهدف ترويجها عل عملائهم بدائرة مركز دمياط، وكذلك مبالغ مالية من حصيلة البيع تم التحفظ على المضبوطات تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بعرض المواد المضبوطة على المعمل وتبين أنها تحوى مواد مخدرة.

وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات وانتهت إلى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.