أمن الأقصر يضبط مواطنين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الخميس، فى القبض على شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة إسنا جنوب المحافظة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى عميد أبو الحجاج كمال، مفتش السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، والعقيد محمد أبو عايد، رئيس مباحث سياحة وآثار الأقصر، إخطارا يفيد بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بمنزل فى مدينة إسنا، فتم على الفور مداهمة المنزل وضبط المتهمين.

وبإجراء عمليات البحث والتفتيش داخل المنزل تم العثور على حفرة بعمق 3 متر داخل إحدى غرف المنزل، قام المتهمان بحفرها بحثاً عن الآثار، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق معهما.