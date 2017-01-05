أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر :حجم الودائع لدى البنوك تبلغ 2 تريليون و700 مليار جنيه -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
دوائر أمن ألمانية: حتى الآن لا توجد إشارات على أن تفجيرات دورتموند هجوم إرهابي -
مصدر: إنهاء ندب أستاذ بإعلام الأزهر بسبب سؤال عن مبارك -
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الأقصر يضبط مواطنين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمدينة إسنا

Google+ Print
أمن الأقصر يضبط مواطنين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمدينة إسنا أمن الأقصر يضبط مواطنين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمدينة إسنا

>الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الخميس، فى القبض على شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة إسنا جنوب المحافظة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى عميد أبو الحجاج كمال، مفتش السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، والعقيد محمد أبو عايد، رئيس مباحث سياحة وآثار الأقصر، إخطارا يفيد بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بمنزل فى مدينة إسنا، فتم على الفور مداهمة المنزل وضبط المتهمين.

 

وبإجراء عمليات البحث والتفتيش داخل المنزل تم العثور على حفرة بعمق 3 متر داخل إحدى غرف المنزل، قام المتهمان بحفرها بحثاً عن الآثار، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق معهما.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365