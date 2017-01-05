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السبت.. عمرو سعد ضيف «snl بالعربي» على CBC

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السبت.. عمرو سعد ضيف «snl بالعربي» على CBC السبت.. عمرو سعد ضيف «snl بالعربي» على CBC

كتب – انجي لطفي

يحل الفنان عمرو سعد ضيفا على برنامج Saturday Night Live بالعربي المذاع على شاشة cbc وذلك في الحلقة الثانية عشر من البرنامج الذي يذاع يوم السبت المقبل في تمام الحادية عشر مساء.

فيما تقدم الحلقة عددا من الفقرات منها استعراضات فنية ونشرة أخبار ساخرة وفقرات كوميدية تمثيلية متنوعة للتعليق على الأوضاع الحالية بشكل كوميدي مميز.

ويكشف عمرو سعد خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهته خلال رحلته الفنية بشكل ساخر وكيف يرى الوضع الفني الحالي بالإضافة إلى نقاط أخرى تتحدث عنها.

واستضاف البرنامج الكوميدي الذي يقدمه شادي ألفونس وخالد منصور عددا من من النجوم أبرزهم درة وعمرو يوسف وأحمد عدوية ومنى زكي ومحمد بركات.

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