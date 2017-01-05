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الحبس سنة مع الإيقاف لضابط شرطة لإتهامه بقتل محتجز بقسم مدينة نصر

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الحبس سنة مع الإيقاف لضابط شرطة لإتهامه بقتل محتجز بقسم مدينة نصر الحبس سنة مع الإيقاف لضابط شرطة لإتهامه بقتل محتجز بقسم مدينة نصر

 

حبس مواطن – تعبيرية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الخميس، حبس سنة مع ايقاف التنفيذ على مدار ثلاث سنوات، بحق عبد الرحمن محمود فؤاد وبراءة واحمد سامح محمود، ضابطين بقسم شرطة أول مدينة نصر، فى اتهامهما بقتل محتجز داخل القسم والتزوير فى بيان سبب وفاته.

وكانت النيابة العامة أشارت إلى ان المتهم عبد الرحمن محمود فؤاد ملازم أول بقسم أول مدينة نصر، ضرب المجنى عليه عبد السميع صابر عبد السميع عمدًا بسلاحه النارى، بأن سدد إليه ضربة واحدة استقرت فى رأسه ولم يقصد قتله لكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك لإشعاله سيجارة بانجو داخل القسم.
> كما نسبت للمتهم الثانى النقيب أحمد سامح محمود عبد الهادى، رئيس التحقيقات بقسم أول مدينة نصر، ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو المحضر 16451 إدارى قسم أول مدينة نصر لسنة 2010، بأن أثبت على خلاف الحقيقة سقوط المجنى عليه عبد السميع صابر عبد السميع أرضًا مغشيًا عليه دون تعرضه للأذى، وغير إقرارات الشاهدين هانى محمد شاكر وحسن محمد عبد الغفار بذات المحضر سالف الذكر.

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