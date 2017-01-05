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نادي إشبيلية يهاجم الحكم بعد الهزيمة من ريال مدريد

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نادي إشبيلية يهاجم الحكم بعد الهزيمة من ريال مدريد نادي إشبيلية يهاجم الحكم بعد الهزيمة من ريال مدريد

أعرب المسؤولون في نادي إشبيلية الإسباني، عن غضبهم الشديد من حكم لقاء ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، التي خاضها الفريق مساء الأربعاء، أمام ريال مدريد، وانتهت بهزيمة الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وأشار خورخي سامباولي مدرب إشبيلية، أن الحكم لم يكن موفقًا وارتكب عدة أخطاء، على رأسها قراره في الشوط الأول عندما أعطى ركلة جزاء غير صحيحة لريال مدريد وسددها بنجاح لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز.

كما أشارت تقارير صحفية، أن حكم المباراة ارتكب بالفعل خطأين قاتلين في مباراة الأمس؛ حيث أن الهدف الأول للريال غير صحيح، بالإضافة إلى ركة الجزاء التي احتسبها الحكم للنادي الملكي، رغم أن خاميس لاعب ريال مدريد كان قد ارتكب خطأ لم ينتبه له الحكم قبل أن يحتسب ركلة الجزاء.

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