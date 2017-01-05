السيسي لـ”المشككين”: “فى ناس بتقلل من عملنا واحنا بنجهز بلدنا لمستقبل أفضل”

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهدف من تطوير ميناء سفاجا وربط الميناء بمحافظات الجنوب وتجهيز شبكة الطرق، هو تعزيز التجارة وقدرة الميناء على استيعاب حركة التجارة، قائلا “مش معقول تقول عايز أعزز التجارة وقدرة الميناء من غير تطويره، ومش معقول نعمل ده كله وميبقاش فى طرق تعزز حركة التجارة”.

وأضاف الرئيس السيسى، فى تعقيب على كلمة الدكتور جلال سعيد وزير النقل فى افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا، اليوم الخميس، “فى ناس بتحاول تقلل من العمل المبذول وتشكك فيه، وكأن الدولة معاها أموال بتنفذها من غير تخطيط”، مؤكدا أن أعمال التطوير وشبكة الطرق تتم من أجل أن ننقل ونجهز بلدنا لمستقبل أفضل.