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وزير النقل: 90% من حجم تجارة مصر مع العالم تعبر من الموانئ البحرية

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وزير النقل: 90% من حجم تجارة مصر مع العالم تعبر من الموانئ البحرية وزير النقل: 90% من حجم تجارة مصر مع العالم تعبر من الموانئ البحرية

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، أن 90% من حجم تجارة مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، وأن الدولة تعمل حاليا على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، لافتا إلى أن هناك جهود لتعميق الممر الملاحى الخارجى لميناء الإسكندرية.

وأضاف وزير النقل، فى كلمته بافتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا، أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 60% من تجارة مصر مع العالم، ووهناك عمليات ربط لميناء الإسكندرية بالطريق الساحلى الدولى، موضحا أنهم يستهدفون تحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والأسطول البحرى المصرى لدعم حركة التجارة.


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