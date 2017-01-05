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السيسى للمسئولين: "ماحدش يسيب الجنيهات بتاعة الدولة تروح يمين وشمال"

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السيسى للمسئولين: "ماحدش يسيب الجنيهات بتاعة الدولة تروح يمين وشمال" السيسى للمسئولين: "ماحدش يسيب الجنيهات بتاعة الدولة تروح يمين وشمال"

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى،  بضرورة إقامة محطات وقود لسيارات النقل الثقيل، وضرورة عمل كل قطاعات الدولة وفق منهج واحد، داعيا إلى الحفاظ على المال العام وعدم إهداره.

وعلق الرئيس على ملاحظات رئيس هيئة الرقابة الإدارية حول إرسال عينات من ميناء سفاجا لتحليها بمحافظة السويس، قائًلا: ""بغض النظر عن الوقت الضائع، لو عملنا معمل مستقر هايبقى تكلفته عالية جدا، ولكن كل قطاع من قطاعات الدولة يمكن يكون بيفكر وبيشتغل بشكل منفصل، لكن لو بصينا للموضوع سنجد التكلفة فى النهاية تدفعها الدولة".

وتابع فى كلمته خلال افتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا: "ماحدش يسيب الجنيهات بتاع الدولة تروح يمين وشمال من غير ما يخلى باله، ومافيش نقطة مانبصش عليها، حد يقولى من الموجودين هنا حجم العربيات اللى بتدخل البلد كام وبتاخد وقود فى السنة بكام؟  ومصر بتدفع فيه كام، ولو ماحدش حسبها يبقى مش واخد باله إن دى بلدنا، كل جنيه يتحسب فيها كويس قوى هايعمل فروق كثيرة".


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