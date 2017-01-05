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وزير النقل: تطوير ميناء دمياط يتم بإجمالى استثمارات 185 مليون جنيه

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وزير النقل: تطوير ميناء دمياط يتم بإجمالى استثمارات 185 مليون جنيه وزير النقل: تطوير ميناء دمياط يتم بإجمالى استثمارات 185 مليون جنيه

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن ميناء دمياط يشهد تداول 800 ألف حاوية سنويا، وهناك مساع لمضاعفة ذلك، مؤكدا أن تطوير ميناء دمياط يتم بإجمالى استثمارات 185 مليون جنيه، وخطة تطوير الموانئ البحرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف وزير النقل، فى كلمته بافتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا، أن هناك تطوير لهيئة السلامة البحرية وتحديث وميكنة الإجراءات، وأن هيئة السلامة البحرية فى تعمل وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أنه جارى الإعداد لتنفيذ مشروعات ضخمة بالموانئ المصرية.


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