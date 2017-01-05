لجنه مرورية على اللحوم المجمدة ببركة السبع وتحويل 6 عاملين للتحقيق بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، إنه بناءا علي توجيهات الدكتور الدكتور هشام عبالباسط محافظ المنوفية، لضبط الأسواق قامت لجنه مشكلة من المدينة والطب البيطري والشرطة والجهات ذات الصلة بحملة مرورية علي اللحوم المجمدة بقرية كفر هلال التابعة للمركز .

وأوضح بيومى انه تم المرور علي ثلاجة باسم " ا م " انه تم ضبط لحوم وكبد مجمدة ولحم ضأن مجمد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمي وتم اتخاذ اللازم من التحفظ على اللحوم واخذ قرار بعدم التصرف فيها.

وأضاف بيومى انه تم إحالة 6 من العاملين بطوخ طنبشا للتحقيق فى واقعة ترك عملهم، لافتا الى أنه أثناء المرور بديوان الوحدة المحلية بطوخ طنبشا، تبين عدم وجود 6 من العاملين بالوحدة، وتم تحويلهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمدينة للحفاظ على الانضباط بجميع المصالح الحكومية بدائرة مركز ومدينة بركة السبع .

وتابع بيومى انه تم مجازاة رئيس الوحدة المحلية بطوخ طنبشا بخصم ثلاث أيام من راتبه لصالح العمل وذلك لأنه تلاحظ وجود عدد كبير من الإشغالات على الطريق السريع مصر أسكندريه في زمام قرية طوخ طنبشا وأمام مدخل القرية على الجانبين ونظرا لخطورة الطريق السريع لا يجوز عليه أي إشغال من أي نوع لأنه يؤدى إلى حدوث العديد من الحوادث للمواطنين أثناء عبور الطريق .

وأشار بيومى الى قيام بعض الأهالي باستغلال الكوبري العلوي وغلقه تماما أمام مدخل قرية طوخ طنبشا بحيث لا يصلح للمرورعليه من الأهالي كما أنه تم أخطار الهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة اتخاذ اللازم بالتعاون مع مركز ومدينه بركة السبع في التخلص من جميع الإشغالات على الطريق والمساعدة مع المدينة في نظافة الطريق ودهان البلدورات وأعمده الإنارة لرفع كفائه الطريق .