أردوغان إلى السودان مارس المقبل.. ووزير خارجيته: لدينا صلات متجذرة

كتبت آمال رسلان

كشفت وزارة التجارة السودانية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إلى الخرطوم فى شهر مارس المقبل.

وذكرت الوزارة السودانية، مساء أمس الأربعاء، فى بيان صحفى، أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين السودان وتركيا، "عقدت اجتماعها الأول فى الفترة من 27-30 ديسمبر 2016، بالعاصمة التركية أنقرة"، مضيفة أن" المباحثات تطرقت إلى ضرورة إكمال اتفاق الشركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين بالسرعة المطلوبة".

وأشارت الوزارة، أنه "تم التوقيع بالأحرف الأولى عقب نهاية المباحثات فى أنقرة، تمهيدا للتوقيع عليها فى مارس المقبل، بالعاصمة الخرطوم، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان للسودان".

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقيات شملت العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، منها إقامة مناطق لأسواق الحرة بولاية "البحر الأحمر" السودانية، وغيرها من الولايات الأخرى.

كما تم الاتفاق على رفع حجم التبادل التجارى بين الخرطوم وأنقرة لـ"مليار" دولار بنهاية العام 2018، ودعم تركيا للسودان فى القضايا الدولية والإقليمية وخاصة فيما يتعلق بطلب السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وفى نفس التوقيت أكد وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، عزم بلاده "تعزيز تعاونها مع السودان فى كافة المجالات خدمة لمصالح شعبى البلدين الشقيقين"، جاء ذلك فى رسالة تسلمها وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، من نظيره التركى بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن وزير الخارجية التركى "أعرب عن تضامن تركيا ودعمها الكامل لحكومة وشعب السودان"، وأضاف جاويش أوغلو أن "الشعبين التركى والسودانى تربطهما صلات متجذرة".