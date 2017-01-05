محكمة عراقية تمنع توزيع 662 طن أرز هندى وتطلب القبض على المسئول عن الشحنة

بغداد (أ ش أ)

قضت محكمة التحقيق العراقية المتخصصة بقضايا النزاهة فى بغداد بمنع توزيع جزء من شحنة الأرز الهندى المستوردة لصالح البطاقة التموينية بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وأصدرت أمراً بالقبض على المسؤول عن الشحنة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضى عبد الستار بيرقدار - فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن محكمة تحقيق النزاهة فى بغداد حققت فى شحنة الأرز الهندى التى أثيرت حولها شبهات بأنها غير صالحة للاستهلاك وأثبتت التحقيقات أن جزءاً من الشحنة تبلغ 662 طنا غير صالحة.. مشيرا إلى أن المحكمة قررت منع توزيع هذا الجزء على المواطنين العراقيين ضمن البطاقة التموينية.

وأضاف أن أمراً بالقبض صدر بحق المسئول عن الشحنة، وأن التحقيقات مستمرة مع الموظفين المسئولين عن تسلمها، وأن محكمة تحقيق النزاهة أصدرت قراراً بإيقاف صرف مبلغ خطاب الضمان الذى تتجاوز قيمته مليون دولار أمريكى والذى يزيد على ثمن الجزء التالف من الشحنة.