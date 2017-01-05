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توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة سوهاج ومركز الأورام

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توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة سوهاج ومركز الأورام توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة سوهاج ومركز الأورام

>سوهاج - محمود مقبول

وقعت كلية التمريض بجامعة سوهاج ، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع مركز الأورام بسوهاج للتدريب على الإنعاش الرئوى.

قالت الدكتورة سامية السعيد عميدة كلية التمريض ، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة طاقم التمريض لمواجهة أي ظروف أو حالات طارئة، بالإضافة إلى التدريب على التدخل السريع في حالات توقف القلب المفاجئ وكيفية التعامل معها بالطرق العلمية المعتمدة دوليا .

وأوضحت الدكتورة أماني أحمد محمد مدير مركز التدريب التمريضي المستمر بالجامعة أنه طبقا للبروتوكول الموقع تم تنفيذ 4 دورات تدريبية بالمركز استمرت لمده شهر بواقع 6 أيام للدورة بمشاركة 25 طالب وطالبة، حيث قام بالتدريب أطباء متخصصين في مجال الإنعاش الرئوي باستخدام أسلوب المحاكاة على الدمى والأجهزة الطبية المتخصصة.

 


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