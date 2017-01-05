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رئيس مدينة شبين الكوم يناقش توصيل الغاز الطبيعى بقرية الماى

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رئيس مدينة شبين الكوم يناقش توصيل الغاز الطبيعى بقرية الماى رئيس مدينة شبين الكوم يناقش توصيل الغاز الطبيعى بقرية الماى

>المنوفية – محمود شاكر

عقد اللواء هشام شادى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اجتماعاً اليوم، لتوصيل الغاز الطبيعى بقرية الماى .

جاء ذلك حضورعبد القادر محمد سكرتير المركز والمدينة والسيد أبو النصر رئيس قرية الماى ومديرى شركة الغاز والطرق والكهرباء والتليفونات ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أبو شادى أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية وذلك حتى لا تعوق أي أعمال تؤدي إلى تعطيل العمل بتوصيل الغاز بالقرية، لافتا إلى إنه سيتم البدء في أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرية الماى فور والانتهاء من استخراج شركة الغاز التصاريح اللازمة وإن الشركة ملزمة باخطار كافة الجهات المعنية لموعد البدء فى تنفيذ الاعمال وعمل محضر انضمامى بينهما وأن إجمالي الحفر بالطرق الداخلية حوالي 9 كيلومتر .

وأضاف أبو شادى أن توصيل الغاز بقرية الماى تأتي من خلال خطة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بدائرة المركز حيث قاربت أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقريتي المصيلحة وميت خلف على الانتهاء بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمة لقريتي مليج وحصة مليج وسوف يتم تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي لباقي قرى المركز تباعا.

 


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